Son dakika haberleri: Bakan Koca: Tek isteğimiz, maske ve mesafe ile kendinizi korumanız
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Son dakika haberleri: Bakan Koca: Tek isteğimiz, maske ve mesafe ile kendinizi korumanız

27.09.2020 11:37 | Son Güncelleme: 27.09.2020 11:58
Son dakika haberleri: Bakan Koca: Tek isteğimiz, maske ve mesafe ile kendinizi korumanız

Son dakika haberleri: SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, son haftalarda operasyon ölçeğini büyüttüklerini belirterek, "Sizden tek isteğimiz şu; maske ve mesafe kuralıyla virüsten kendinizi korumanız" dedi.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, son haftalarda operasyon ölçeğini büyüttüklerini belirterek, "Sizden tek isteğimiz şu; maske ve mesafe kuralıyla virüsten kendinizi korumanız" dedi.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından koronavirüsle mücadeleye ilişkin yaptığı açıklamada, "Ne yapıyoruz, ne istiyoruz? Son haftalarda operasyon ölçeğimizi büyüttük. Temaslı taramasında daha da etkiniz. Test sayılarımızı artırdık. Tedaviyi erkenden başlatıyoruz. Yerel tedbirler uyguluyoruz. Sizden tek isteğimiz şu: Maske ve mesafe kuralıyla virüsten kendinizi korumanız" dedi. 


Son dakika haberleri: Bakan Koca: Tek isteğimiz, maske ve mesafe ile kendinizi korumanız

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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