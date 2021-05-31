Sizde sıcak yemeyi ve içmeyi seviyorsanız artık bir kez daha düşünmelisiniz
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Sizde sıcak yemeyi ve içmeyi seviyorsanız artık bir kez daha düşünmelisiniz

Sizde sıcak yemeyi ve içmeyi seviyorsanız artık bir kez daha düşünmelisiniz
Bültenler - Haberler | Sağlık

Kış günlerinde içini ısıtmak için sıcak tüketenler, alışkanlık olarak sıcak yiyip içenler dikkatli olmak zorunda ! Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Yavuz Selim Yıldırım 'Sıcak yemek ve içmek kanser riskini artırıyor' diyerek konu ile ilgili bilgiler verdi.

Sıcak yemeyi ve içmeyi sevenlere haberler kötü maalesef, sizde sıcak yemeyi ve içmeyi seviyorsanız artık bir kez daha düşünmelisiniz.Sabahları kahve ve çay içmeyi sevenler, acelece bir yerlere yetişmek için hızlıca yiyip içenler.Kış günlerinde içini ısıtmak için sıcak tüketenler, alışkanlık olarak sıcak yiyip içenler dikkatli olmak zorunda !

Yapılan araştırmalarda 60 -70°'nin üzerindeki sıcaklığa sahip olan içecek ve yiyecekleri tüketmenin kanser riskini artırdığı ispatlanmış.Sıcak besinlerin,özellikle yemek borusu kanseri yaptığı, ağız içerisinde yaralar oluşturduğu, mide ağrısı ve mide kanseri yaptığı, gırtlak kanseri riskini artırdığı, dil ve dişlere zarar verdiği gösterilmiştir.

Ağızdan itibaren mideye kadar olan bölgedeki organların ,tekrarlayan şekilde yıllar boyu yüksek sıcaklığa maruz kalması durumunda bu bölgedeki dokuların, proteinlerin Denatürasyonuna yani yapısının bozulmasına neden olarak kanser oluşumu için önemli bir risk faktörü olarak ortaya çıkar.

Fark etmeden veya yanlışlıkla bir ikikez ağza sıcak çay almak veya sıcak yemek almak direk kanser yapmaz ancak alışkanlık haline gelen yıllar boyu süren sürekli sıcak yemek içmek kanser riskini önemli derecede artırır.

Proteinlerin yapısını bozan başka faktörlerin varlığında örneğin acılı ve baharatlı yemek, sıcakla beraber birleştiğinde mide ve yemek borusu için daha fazla risk oluşturur.Yine yıllar boyu sigara ve alkol kullanan bir kişi sıcak yiyip içtiği zaman daha yüksek oranda kansere yakalanacaktır.

Sıcak maruziyet sonrası dokuların kendini yenileme özelliği var, ancak tekrarlayan sıcak maruziyette dokuların kendini iyileştirme kapasitesi giderek azalacak ve ortaya kanser çıkacaktır.

Yine sıcak yemek ve içmek ağızda çıkan aftların en önemli nedenlerinden biridir. Ve sıcak yeme - içme sonrası mide ağrısı yapar. Sağlığımızdan olmamak İçin mutlaka dikkat etmem gerekir.

Kaynak: Bültenler

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