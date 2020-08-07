'Siz kiracısınız, bu yolu kullanmayın' kavgası kanlı bitti
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'Siz kiracısınız, bu yolu kullanmayın' kavgası kanlı bitti

'Siz kiracısınız, bu yolu kullanmayın' kavgası kanlı bitti Foça ilçesinde ailesiyle bir ev kiralayarak tatil yapan vatandaş, iddiaya göre "Siz ev sahibi değil, kiracısınız. Evimizin önündeki yolu kullanamazsınız" diyen yan komşuları baba ile oğlunun saldırısına uğradı.

07.08.2020 13:07 | Son Güncelleme: 07.08.2020 13:14

'Siz kiracısınız, bu yolu kullanmayın' kavgası kanlı bitti

İZMİR - Foça ilçesinde ailesiyle bir ev kiralayarak tatil yapan vatandaş, iddiaya göre "Siz ev sahibi değil, kiracısınız. Evimizin önündeki yolu kullanamazsınız" diyen yan komşuları baba ile oğlunun saldırısına uğradı. Kızı ve torununun yanında darp edilen talihsiz adam, komşularından şikayetçi oldu.

Olay, İzmir'in Foça ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Nedim A. (65), kızının bir aylığına tuttuğu kiralık eve eşi ile birlikte 3 günlüğüne tatile geldi. Eşi ve torunu ile denize gitmek üzere evden çıkan Nedim A., bu sırada yandaki evde kalan komşusunun uyarısı ile karşılaştı. İddiaya göre komşu Mehmet T. ve eşi, "Siz ev sahibi değil, kiracısınız. Denize giderken evimizin önündeki yolu kullanmayın, arka taraftaki yoldan geçin" dedi. Nedim A. ve ailesi, kimseyi rahatsız etmeden yoldan yürüdüklerini, bu uyarının anlamsız olduğunu söylemesi üzerine komşularının küfürlerine maruz kaldı. Tartışmanın büyümesi üzerine komşu Mehmet T.'nin oğlu evden çıkarak Nedim A.'ya saldırdı. Baba ve oğlunun saldırısında, kafasına ve koluna aldığı darbelerle kanlar içerisinde kalan Nedim A., darp raporu alarak komşularından şikayetçi oldu.

Tartışma anını kameraya aldı

Öte yandan darp olayı yaşanmadan önce ve yaşandıktan sonra Nedim A.'nın kızı, tartışma anını telefonla kaydetti. Nedim A.'nın kızının, "Orası sizin mülkünüz değil. Oradan geçerken sizi rahatsız etmiyoruz. Ben oradan geçince ne oluyor? Çok saygısız, çok sevgisiz insanlarsınız. İnsan sevmeyen insanlarsınız" dediği görüldü. Darp olayı yaşandıktan sonra ise Nedim A.'yı darp eden şahıs darp raporu almak için hastaneye gittiğini söylerken, Nedim A.'nın kızının, "İki kişi bir adama yüklendiniz. Kendini kurtarmak için kolunu ısırdı, o mu suç oldu?" sözleri görüntülere yansıdı.

Kafasına dikiş atıldı

Yaşadığı olayı anlatan Nedim A., "O yol onların özel mülkünde değil. Yan evde kalan şahıslar, kiracı olduğumuz için o yoldan geçmememizi söyledi. Oysa bu yolu sitedeki pek çok kişi kullanıyor. Kimseyi rahatsız etmeden yolu kullanıyoruz. Yan evdeki şahıslar bize tepki gösterince kızım ev sahibini arayarak durumu anlattı. Bizim o yolu kullanmak hakkımız ancak yan evdeki şahıslar daha uzun bir yoldan geçerek denize gitmemizi istedi. Bu sebeple kendileriyle sözlü tartışma yaşadık. Ancak Mehmet T. bana ağır küfürler etti, ardından da ismini öğrenemediğim 20'li yaşlardaki oğlu küfrederek evden çıkıp üstüme saldırdı. Baba ve oğlu, beni eşim, kızım ve 8 yaşındaki torunumun yanında darp etti. Oğlu boğazımı sıkıp nefes almamı engelledi. Babası da o sırada üstüme saldırdı. Bu sırada kafamı da taşa vurdular. Kendimi kurtarmak için Mehmet T.'nin oğlunun kolunu ısırdım. Kızım ve eşim kavgayı ayıramadı. Komşular sesleri duyup yardıma geldi ve beni kurtardı. Bir yolu bile paylaşmıyorlar. O yolu kullanırken kimseyi rahatsız etmemiştik. Ancak bize hakaret ettiler. Ardından da beni darp ettiler. Kafamdan ve kolumdan darbeler aldım. Yüzüm gözüm kan içinde kaldı. Olayla ilgili darp raporu aldım. Kafama dikiş atıldı. Mehmet T.'nin oğlu da, kendimi kurtarmak için kolunu ısırdığım için darp raporu almış" dedi.

'Siz kiracısınız, bu yolu kullanmayın' kavgası kanlı bitti

Kaynak: İHA

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