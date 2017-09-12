Siz İkigai'nizi Buldunuz Mu?

Fransızların raison d'etre'i, japon'ların ikigai'yi, bizim yaşama nedenimiz, uzun, başarılı ve mutlu yaşamın sırrı olabilir mi?
Açıklamayı Erdoğan yaptı: S-400'ler için kapora verildi
Almanya'dan Türkiye'ye karşı yeni adım! Tüm silah satışlarını kestiler
Eski rektör hakkında FETÖ'den yakalama kararı çıkarıldı
Sokağa çıkma yasağı ilan edildi, operasyon başlıyor!
Barzani bu kez sesini yükseltti: Sınırları kendimiz çizeriz
Kamuya 30 bin yeni personel alınacak! İşte kurumların listesi
İlk bakışta yanlış anlaşılan 30 fotoğraf!
Murat Başoğlu boşandığı eşiyle rezilliğe tuz ekti: Şakalaşıp, güldüler
Sakın aç karnına yemeyin!
20 ilde FETÖ operasyonu: 22 asker gözaltında, 9 kişi aranıyor!
Terör ve afet kurbanlarını anan AP, Arakanlı Müslümanları görmedi!
Bozdağ'dan ABD'ye Zafer Çağlayan tepkisi: Darbe teşebbüsünün tekrarı!
İşçileri taşıyan traktörün römorku koptu, işçilerle kanala uçtu!
Facia, 4 saatlik çalışmayla engellendi! Hainler emellerine ulaşamadı
Irma kasırgası, İngiliz milyarderin evini yerle bir etti!