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Siz İkigai'nizi Buldunuz Mu?

Fransızların raison d'etre'i, japon'ların ikigai'yi, bizim yaşama nedenimiz, uzun, başarılı ve mutlu yaşamın sırrı olabilir mi?

Siz İkigai'nizi Buldunuz Mu?

Fransızların raison d'etre'i, japon'ların ikigai'yi, bizim yaşama nedenimiz, uzun, başarılı ve mutlu yaşamın sırrı olabilir mi?

Kaynak: Dunya.com