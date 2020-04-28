Siz evde kalın, iftar sofrası kapınızda Bornova Belediyesi, Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek servisi yapıyor.

İhtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek servisi

Bornova Belediyesi koronavirüs salgını nedeniyle dışarı çıkamayan ihtiyaç sahibi vatandaşların iftar sofralarını evlerine götürüyor. Hijyenik ortamda hazırlanıp paketlenen yemekler, Kızılay Bornova Şubesi ile beraber Ramazan ayı boyunca Bornova'nın mahallelerinde dağıtılacak. İlk yemek dağıtımı Naldöken mahallesinde başlarken, Başkan İduğ da vatandaşlara sıcak yemek servisi yaptı. Bornova Belediyesi ramazan boyunca toplamda 50 bin haneye ulaşacak.

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, mübarek ramazan ayında da Bornovalı hemşehrilerini yalnız bırakmadıklarını ifade ederek; ''Geçen yıl olduğu gibi toplu iftar sofralarında birlikte olmayı çok isterdik, ama malesef koronavirüs buna imkan vermedi, bu süreçte ihtiyaç sahibi ailelerimize sıcak yemek servisi yapmaya başladık.

Elimizden geldiğince vatandaşlarımızın iftar sofralarına sıcak yemek taşımaya çalışacağız. Kızılay Bornova Şubemizle beraber her akşam bir mahallede, vatandaşlarımızın yanında olacağız ve ramazan boyunca 50 bin haneye yemek götüreceğiz'' diye konuştu.

Kaynak: Bültenler