"Siz beni tanıyor musunuz" dedi, ekmek bıçağıyla saldırdı: 1 yaralı

SAMSUN - Samsun'da bir şahsın, "siz beni tanıyor musunuz" deyip elindeki ekmek bıçağıyla arkadaş topluluğuna saldırması sonucu 1 kişi yaralandı.

Olay, İlkadım ilçesi Atatürk Kültür Merkezi yan tarafında bulunan alanda saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 kişilik bir grup arkadaş, buradaki boş alanda otururken yanlarına Hakan adında bir şahıs geldi. Şahıs, "Siz beni tanıyor musunuz" deyip elindeki ekip bıçağıyla grupta bulunan şahıslara saldırdı. Saldırı sonucunda, Türkmenistan uyruklu A.R.S.A (17), burnundan ve kolundan bıçakla yaralandı. Saldırgan şahıs ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Yunus ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şahsı tedavisi için Gazi Devlet Hastanesi'ne götürdü. Diğer şahıslar ise Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olay yerinden kaçan şahıs için yakalama çalışmaları devam ederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"Yanımıza geldi hemen vurdu"

Olay anını anlatan yaralı şahıs, "Arkadaşlarla otururken geldi bize saldırdı. Sadece bana değil diğer arkadaşlarıma da saldırdı. Saldırganı tanımıyorum. Yanımıza geldi hemen vurdu. 'Siz beni tanıyor musunuz' dedi. 'Ben bir şey yapmadım' dedim. Ama vurmaya devam etti" şeklinde konuştu.

Olayın içerisinde bulunan başka bir şahıs ise, "Yanımıza geldi. Çıkardı bıçağı. 'Abi yapma' dedim. 'Çök yere' dedi. Diğer arkadaşlarım kaçtı. Bize saldırdığı bıçak ekmek bıçağıydı" diye konuştu.

Kaynak: İHA