Siyez ununda gluten var mı? - Haberler
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Siyez ununda gluten var mı?

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Siyez ununda gluten var mı?

Siyez unu son dönemde tüketimi artan ve sağlıklı beslenme menülerinde yer alamaya başlayan besin olarak dikkat çekiyor ve hakkında araştırmalar yapılıyor. Siyez unu hakkında Siyez ununda gluten var mı sorusunun yanıtı araştırılıyor.

Dünyanın hemen hemen her yerinde temel besin maddesi buğday. 14 kromozomla genetik olarak dünyanın ilk buğdayı olan; yani günümüz buğday türlerinin atası siyezde glüten var mı yok mu merak ediliyor. Peki, Siyez ununda gluten var mı? Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

SİYEZ UNUNDA GLUTEN VAR MI?

Siyez buğdayla ilgili düşülen en büyük yanılgılardan biri de onun glutensiz olduğunu düşünmek. Özellikle intoleransı olanlar veya çölyak hastaları siyezi glutensiz olduğu için tüketmeye çalışıyor. Ancak siyezin içerisinde gluten mevcut. Diğer buğday türlerine göre çok daha az olması nedeniyle daha kolay sindiriliyor. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

SİYEZ BUĞDAYI NEDİR?

Siyez, kaplıca ya da einkorn, Fransa, Fas, Yugoslavya ve Türkiye'de yetişen, Triticum boeoticum türünden yabani buğday türünün kültüre alınmış formudur. Triticum dicoccum buğdayı ile birlikte erken dönemde kültüre alınan buğday türlerindendir.

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