Siyez buğdayının hasadına başlandı
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Siyez buğdayının hasadına başlandı

Siyez buğdayının hasadına başlandı
Anadolu Ajansı / Vural Akkirpi - Haberler | Ekonomi

Kastamonu'da geçmişi 10 bin yıl öncesine dayanan ve "Hitit buğdayı" olarak anılan coğrafi işaretli siyezin hasadına başlandı.

Kastamonu'da geçmişi 10 bin yıl öncesine dayanan ve "Hitit buğdayı" olarak anılan coğrafi işaretli siyezin hasadına başlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığınca "Mergüze" ve "Ata siyez" isimleriyle tohumu tescillenen siyez ilçede yaklaşık 11 bin dekar alanda ekiliyor.

Bölgede bu yıl 3 bin tonun üzerinde rekoltesi beklenen siyez buğdayı, iç ve dış piyasada ham ve işlenmiş şekilde talep görüyor. Siyez buğdayı bölgede "kabulca" veya "kaplıca" olarak adlandırılıyor.

Siyez üreticisi İrfan Çakal, AA muhabirine, siyezin tohumunun tescillenmesiyle ekim alanının da artacağını söyledi.

Bereketli bir hasat sezonu geçirdiklerini anlatan Çakal, "Siyezden un ve bulgur yapacağız, fazlasını da satarak ailemize katkıda bulunacağız. Bu sene yine Mergüze ve Ata siyez tohumu ektik. Verimimiz çok iyi, emeklerimizin karşılığını fazlasıyla aldık. Tamamen organik ürünü ekiyoruz. Çok eskiden beri halen aynı tohumu ekiyoruz, ürünün kalitesini bozmadan hasat ediyoruz." dedi.

Siyez üreticisi İlhan Uludağ da verimden memnun olduklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Vural Akkirpi

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