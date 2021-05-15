Siyez buğdayından ürünler üreten genç çiftçi tarlasına karabuğday ekimine de başladı

Kastamonu'da yüksekokulu bitirdikten sonra köyüne dönen 27 yaşındaki Yasin Ciğerci, tarlasına karabuğday da ekti.

Kastamonu'da yüksekokulu bitirdikten sonra köyüne dönen 27 yaşındaki Yasin Ciğerci, tarlasına karabuğday da ekti.

Kastamonu Üniversitesi Rafet Vergili Meslek Yüksekokulu Av ve Yaban Hayatı Bölümünü bitirdikten sonra İhsangazi ilçesindeki Aliçelebi köyüne yerleşen Ciğerci, yaklaşık 10 yıldır ekilmeyen tarlalarına "Hitit buğdayı" olarak bilinen ve asırlardır genetiği değiştirilmemiş siyez buğdayı ekti.

Bir süre sonra buğdayı işleyerek yeni ürünler ortaya çıkarmaya karar veren Ciğerci, siyez bulgurunun yanı sıra katma değeri yüksek, siyez eriştesi, ekmeği, şekerparesi, tarhanası ve keki üretmeye başladı.

Köyündeki tarlalarda sağlıklı ürünler yetiştirmeye devam eden Ciğerci, son olarak da çölyak hastalarına iyi geldiği bilinen karabuğday da yetiştirdi.

Ciğerci, AA muhabirine, okulu bitirdikten sonra ata tohumlarını ekerek, üretime katkı sağlamak için köyüne geldiğini söyledi.

Bir soru üzerine karabuğday ile tanıştığını aktaran Ciğerci, "Siyez buğdayından hazırladığım ürünlerimi internet üzerinden satıyorum. Bir gün internet üzerinden siz neden karabuğday ekmiyorsunuz diye sorular geldi. Bunun üzerine konuyu araştırmaya başladım. Gluten olmadığı için çölyak hastalarına iyi geliyor." dedi.

Kendi tarlasına ekmeye karar verdiğini belirten Ciğerci, "7,5 dekar büyüklüğündeki tarlamıza deneme amaçlı ekimi yaptım. Bu ilçemizdeki ilk karabuğday ekimi oldu. Eğer bölgemize uyum sağlarsa ileriki yıllarda artırmayı planlıyorum." diye konuştu.

Ciğerci, karabuğdaydan un ve ekmek yapmayı planladığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor