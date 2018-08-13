Siyez Buğdayında Rekolte Yüz Güldürdü

ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde "buğdayın atası" olarak bilinen siyez buğdayında verim yüzde 30 arttı.

Geçmişi 10 bin yıl öncesine dayanan ve "Hitit buğdayı" olarak da bilinen siyez buğdayı, araştırmalara göre 14 kromozomdan oluşuyor.

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde yılda ortalama 3 bin tonun üzerinde siyez buğdayı üretiliyor.

Tamamen doğal yollarla yetiştirilmesi nedeniyle iklim şartlarından çok çabuk etkilenen siyez buğdayı, bu yıl hava şartlarının üretime uygun seyretmesi sayesinde üreticisinin yüzünü güldürdü.

İhsangazi Siyez Üreticileri Derneği Başkanı Halit Nadir Alıcıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üreticilerin, beklentilerin üzerinde gerçekleşen verimden memnun olduklarını söyledi.

Alıcıoğlu, doğal olması nedeniyle siyez buğdayına ilginin her geçen gün arttığını, buna bağlı olarak ekim alanlarının da yüzde 25-30 genişlediğini belirtti.

Hasadın büyük ölçüde tamamlandığını dile getiren Alıcıoğlu, şöyle devam etti:

"Siyez ekiminde ilaç, gübre gibi kimyasallar kullanmıyoruz. Katkı maddesi olmadığı için iklim şartları çok önemli. Ürünümüz tamamen hava şartlarına bağlı olarak yetişiyor. Hava şartları, yağış istenilen seviyede olursa verim artıyor. Bu yıl hava şartlarının iyi gitmesi dolayısıyla verimimiz ve kalitemiz oldukça iyi. Verim geçmiş yıllara göre yüzde 30 civarında daha iyi."

Üreticilerden Muhittin Sağlık da 65 yıldır siyez buğdayı ürettiğini söyledi. Babadan gördükleri yöntemlerle ekim yaptıklarını belirten Sağlık, "Dedemizden, atamızdan ne gördüysek o şekilde ekime devam ediyoruz. Eskiden öküzle ekim yapardık şimdilerde traktörle. Ekimini tamamen doğal yöntemlerle yapıyoruz. Tamamen organik bir ürün. Bu özelliği sayesinde lezzetiyle de ön plana çıkıyor, bize özgü bir ürün." dedi.

Verimden memnun olduklarını vurgulayan Sağlık, "Geçen yıllara göre verim daha iyi. Yüzde 30 civarında verim artışı var. Ürünlerimiz çıktı artık alıcı bekliyoruz." diye konuştu.