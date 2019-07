Siyez buğdayı ve Taşköprü sarımsağı ekim alanlarında artış

Kastamonu'da, "buğayın atası" olarak nitelendirilen siyez buğdayı ve Taşköprü sarımsağının ekim alanları ve üretimi artıyor.

Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Güray Koçak Toplantı Salonu'nda "3. Tarım Şurası Paydaş Toplantısı" gerçekleştirildi.

Vali Yaşar Karadeniz, toplantıda yaptığı konuşmada, kentte geliştirilen projeler, sağlanan destekler ve çiftçilerin gayretleriyle, tarımsal üretimin arttığını ifade etti.

"Üretim sahamızı düşündüğümüzde daha almamız gereken uzun yolun olduğunu bilmemiz lazım." diyen Vali Karadeniz, birim alandan elde edilen verimin arttırılması başta olmak üzere tarımsal üretimle ilgili tüm unsurları eylem planına çevirmek, bunları uygulamaya koymak ve uygulama sürecini de takip etmenin önemini anlattı.

AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik de Türkiye'nin tarımsal üretimde önemli mesafe aldığını, et üretimindeki artışa paralel olarak artan nüfusla et tüketiminin de yükseldiğini aktardı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Yaman ise Kastamonu'nun iki önemli tarımsal ürünü siyez buğdayı ve Taşköprü sarımsağı hakkında bilgi verdi.

"Buğdayın atasının üretimi artıyor"

Anadolu topraklarında 10 bin yıldır yetiştirilen ve "buğdayın atası" olarak nitelendirilen siyez buğdayının ekim alanlarının ve üretiminin Kastamonu'da hızla arttığını dile getiren Yaman, şöyle konuştu:

"Siyez buğdayı genetiği değişmemiş önemli bir tarımsal ürün. Kastamonu siyez buğdayının üretimi açısından çok önemli bir yer. Son dönemde ekim alanlarında ciddi bir artış bulunuyor. 2014 yılında Kastamonu genelinde 6 bin 530 dekar alanda siyez buğdayı ekiliyordu ve bin 556 ton verim alınıyordu. 2018 yılında bu rakam 31 bin 390 dekar alana yükselirken ürün miktarı 7 bin 33 tona çıktı."

Coğrafi işaret aldıkları Taşköprü sarımsağının ülke genelinde tanınan bir ürün olduğunu aktaran Yaman, "Sarımsak üretimimiz 2014 yılında 20 bin dekar alanda yapılırken bugün ekim alanları 25 bin 750 dekara çıktı. Yıllık 20 bin 540 ton sarımsak üretimi yapılıyor. Taşköprü sarımsağı kendine has aroması ile sevilen bir lezzet. Bu iki üründe yaşanan artış bizleri sevindiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA