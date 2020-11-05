Siyez buğdayı üretimine 1 milyon TL devlet desteği

Kastamonu'da geçmişi 10 bin yıl öncesine dayanan Siyez buğdayı üretimini standartlaştırmak ve bölgede kadınların istihdama katılması amacıyla 750 üreticinin faydalanması için üretime 1 milyon TL destek sağlanacak.

Kastamonu'da geçmişi 10 bin yıl öncesine dayanan Siyez buğdayı üretimini standartlaştırmak ve bölgede kadınların istihdama katılması amacıyla 750 üreticinin faydalanması için üretime 1 milyon TL destek sağlanacak.

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) 2020 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın sağladığı desteklerle bu yıl ekim alanı daralan ve geçmişi 10 bin yıl öncesine dayanan ata tohumu siyez buğdayı için "Tohumdan Geleceğe" projesi hazırlandı. Siyez buğdayının üretimini standartlaştırmak, bölgede kadın istihdamını arttırmak ve 750 üreticiye katkı sunmak amacıyla İhsangazi Belediyesi tarafından hazırlanan ve yürütülen projeye, KUZKA tarafından 1 milyon TL katkı sağlanacak. KUZKA ile ilçe belediye arasında imzalanan proje kapsamında İhsangazi'de üretilen geçmişi 10 bin yıl öncesine dayanan ve genetiği bugüne kadar değişmeden gelen Siyez buğdayı üretimini standartlaştırılarak, sürdürülebildiğinin güvence altına alınması hedefleniyor. Proje kapsamında İhsangazi ilçesini ziyaret eden KUZKA Genel Sekreteri Dr. Serkan Genç, beraberindeki uzman ekiple birlikte projede değerlendirilmesi planlanan atıl vaziyetteki binalarda incelemelerde bulundu.

PROJEDEN 750 ÇİFTÇİ YARARLANACAK

Hazırlanan 1 milyon 147 bin TL bütçeli "Tohumdan Geleceğe" projesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 1 milyon TL tutarında hibe desteğinden yararlanacak. 18 aylık uygulama süresine sahip proje sayesinde, İhsangazi'de siyez tarımıyla uğraşan yaklaşık 750 çiftçinin yanı sıra, siyez unu üretim tesisleri, siyez bulguru üretim tesisleri, siyez ürünleri paketleme tesisleri, siyez kooperatifi işletmesi, siyez unundan simit, poğaça gibi unlu mamullerin üretimini yapan tesisler faydalanacak.

"PROJE SAYESİNDE HEM İSTİHDAM KAPISI OLUŞTURULACAK HEM DE SİYEZ BUĞDAYI KORUNARAK GELECEK NESİLLERE AKTARILACAK"

Proje sayesinde hem istihdam kapısının oluşturulacağını hem de siyez buğdayının korunarak gelecek nesillere aktarılacağını belirten Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Serkan Genç, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında her yıl 81 İl'den proje başvurusu alınmaktadır. Bu program kapsamında sosyal sorunları gidermeye, dezavantajlı kesimlerin ekonomik ve sosyal hayata daha fazla katılmasını sağlamaya ve istihdam edilebilirliği arttırmaya yönelik projeler desteklenmektedir. İhsangazi Belediyesi tarafından sunulan "Tohumdan Geleceğe" projesi de 2020 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında 1 milyon TL destek almaktadır. 10 bin yıldır genetiği değiştirilmeden günümüze kadar gelen Siyez buğdayının güvence altına alınarak işlenmesi, üretilmesi, standartlaştırılması ve pazarlanmasına yönelik bir proje hazırlandı. Kurulacak kooperatif ile Siyez buğdayının tarımını gerçekleştiren çiftçilerimiz ve kooperatif bünyesinde çalıştırılacak olan kişiler için hem bir istihdam kapısı oluşturulacak hem de Siyez buğdayının korunarak gelecek nesillere aktarılmasına vesile olacak projemiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı