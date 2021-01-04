Siyasilerin kimlik bilgilerini içeren paylaşımlarla ilgili yetkisiz erişim yapılmadığı belirlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Siyasilerin kimlik bilgilerini içeren paylaşımlarla ilgili yetkisiz erişim yapılmadığı belirlendi

04.01.2021 00:19 | Son Güncelleme: 04.01.2021 00:22
Siyasilerin kimlik bilgilerini içeren paylaşımlarla ilgili yetkisiz erişim yapılmadığı belirlendi

Sosyal medyada bazı siyasilerin kimlik bilgilerini içeren paylaşımlarla ilgili yetkisiz erişimin söz konusu olmadığı tespit edildi.

Sosyal medyada bazı siyasilerin kimlik bilgilerini içeren paylaşımlarla ilgili yetkisiz erişimin söz konusu olmadığı tespit edildi.

Alınan bilgiye göre, bazı üst düzey Türk yetkililerin vatandaşlık numaralarını içeren bir Twitter hesabındaki paylaşımların, yabancı ülkeden hizmet alan iki internet sitesinden yapıldığı saptandı.

Paylaşımlarda AK Parti ile bağlantılı olduğu değerlendirilen 1446 kişinin isim, soy isim ve T.C. kimlik numaralarının bulunduğu belirlendi.

Bu bilgilerin 2008'de siyasi partilerle paylaşılan seçmen verilerinden internete sızan vatandaşlara ait kişisel verilerle örtüştüğü ve yetkisiz erişimin söz konusu olmadığı tespit edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Özkoç Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Selahattin Demirtaş Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Ezgi Mola Müge Anlı Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Samet Aybaba Güven Yalçın Hamza Hamzaoğlu Oğulcan Çağlayan Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Ocak Aydın Beşiktaş Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Siyasilerin kimlik bilgilerini içeren paylaşımlarla ilgili yetkisiz erişim yapılmadığı belirlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.1.2021 00:22:29. #1.14#
title