Siyasilerden Irak'ın kuzeyinde şehit düşen askerler için başsağlığı mesajı
AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde şehit düşen askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.
AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde şehit düşen askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.
Milletvekili Aksal, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Irak'ın kuzeyi Haftanin'de PKK'lı teröristlerin havan saldırısı sonucu şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet; yakınlarına ve milletimize başsağlığı ve yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.
Belediye Başkanı Gürkan ise, "Pençe-3 Harekat bölgesinde eli kanlı teröristlerin saldırısı sonucu Piyade Uzman Onbaşı Onur Karakaya şehit düşmüştür. Şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Türk milletinin başı sağ olsun." dedi.
AK Parti İl Başkanı İba da "Pençe-3 Harekat bölgesinde teröristlerin hain saldırısı sonucu 2 kahraman askerimiz şehit olmuş, 2 Mehmetçiğimiz yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.
Kaynak: AA