Son Dakika | Siyasilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun mesajları (10)

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN GENEL TEŞEKKÜR MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'la beraber koronavirüse yakalanmasıyla ilgili, geçmiş olsun dileklerini iletenlere teşekkür etti. Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şöyle dedi:

Haber: ANKARA,

Demirören Haber Ajansı - Güncel