Son Dakika | Siyasilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun mesajları (10)
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haber... CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN GENEL TEŞEKKÜR MESAJICumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'la beraber koronavirüse yakalanmasıyla ilgili, geçmiş olsun dileklerini iletenlere teşekkür etti.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN GENEL TEŞEKKÜR MESAJI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'la beraber koronavirüse yakalanmasıyla ilgili, geçmiş olsun dileklerini iletenlere teşekkür etti. Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şöyle dedi:"Ülkemizin dört bir yanında görev yapan belediye başkanlarımıza, valilerimize, kaymakamlarımıza, muhtarlarımıza iletmiş oldukları geçmiş olsun mesajlarından dolayı eşim Emine Hanım ve şahsım adına teşekkür ediyorum."
Haber: ANKARA,
Demirören Haber Ajansı - Güncel