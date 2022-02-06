Siyasilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun mesajları (9)

KATAR EMİRİ ŞEYH TEMİM'DEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed, Kovid- 19'a yakalanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a geçmiş olsun dileğinde bulundu. Şeyh Temim'in Twitter'dan yaptığı paylaşımı alıntılayan Erdoğan, teşekkürlerini iletti. Erdoğan, şunları kaydetti:

Haber: ANKARA,