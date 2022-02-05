Siyasilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun mesajları (6)

ERDOĞAN'DAN LİDERLERE TEŞEKKÜR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle 'geçmiş olsun' mesajı paylaşan siyasilere teşekkür etti. Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mesajını paylaşarak, "Kemal Bey, şahsım ve eşim adına geçmiş olsun dilekleriniz için sizlere teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun mesajına da "Temel Bey, geçmiş olsun temennileriniz için Emine Hanım'la birlikte şükranlarımızı sunuyoruz. Sağ olun" diyerek cevap verdi.

Demirören Haber Ajansı - Politika