Siyasilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun mesajları (5) - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Siyasilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun mesajları (5)

Demirören Haber Ajansı - Politika
 - Güncelleme:
Siyasilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun mesajları (5)

ZELENSKİY'DEN 'GEÇMİŞ OLSUN' MESAJIUkrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için 'geçmiş olsun' mesajı paylaştı.

ZELENSKİY'DEN 'GEÇMİŞ OLSUN' MESAJI

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için 'geçmiş olsun' mesajı paylaştı. Zelenskiy, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ve eşi Sayın Emine Erdoğan'ın Covid-19 testlerinin pozitif çıkmasını eşim Olena ile üzüntüyle öğrendik. Arkadaşlarımız Tayyip Bey ve Emine Hanım'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy'in mesajını da paylaşarak, "Kıymetli dostum, bu güzel mesajınız için şahsım ve eşim adına en kalbi teşekkürlerimi sunuyorum. Sizlere, ailenize ve Ukrayna halkına selamlarımı iletiyorum" dedi.


Demirören Haber Ajansı - Politika

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti, Emine Erdoğan, Ukrayna, Politika, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title