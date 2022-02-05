Siyasilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun mesajları (2) - Haberler
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Siyasilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun mesajları (2)

Demirören Haber Ajansı - Politika
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Siyasilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun mesajları (2)

BABACAN: ACİL ŞİFALAR DİLİYORUMDEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Koronavirüs testleri pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a geçmiş olsun temennilerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum" dedi.

BABACAN: ACİL ŞİFALAR DİLİYORUM

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Koronavirüs testleri pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a geçmiş olsun temennilerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ise, "Covid-19 test sonucu pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, "Covid-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Hanımefendi'ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da "Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.


Demirören Haber Ajansı - Politika

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Emine Erdoğan, 112, Politika, Haber

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