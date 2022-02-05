Siyasilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun mesajları (2)

BABACAN: ACİL ŞİFALAR DİLİYORUM

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Koronavirüs testleri pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a geçmiş olsun temennilerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da "Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı - Politika