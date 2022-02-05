Siyasilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun mesajları

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamasının ardından siyasiler geçmiş olsun mesajları yayımladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter'daki mesajında, "Covid-19 testi pozitif çıkan Sayın Cumhurbaşkanımızı aradım. Kendilerine ve eşi Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'ye 'geçmiş olsun' dileklerimi ilettim. Cenab-ı Hak'tan kendilerine ve tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a geçmiş olsun diyor, acil şifalar diliyorum" derken, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise, "Koronavirüs testleri pozitif çıkan AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Emine Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.