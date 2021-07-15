Siyasilerden belediye meclis üyesi Emre Fazlılar'a yapılan saldırıya sert tepki
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Siyasilerden belediye meclis üyesi Emre Fazlılar'a yapılan saldırıya sert tepki

Siyasilerden belediye meclis üyesi Emre Fazlılar'a yapılan saldırıya sert tepki
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Kuşadası Belediye Meclis Üyesi Emre Fazlılar'a yönelik gerçekleştirilen saldırıya siyasiler sert tepki gösterdi.

Kuşadası Belediye Meclis Üyesi Emre Fazlılar'a yönelik gerçekleştirilen saldırıya siyasiler sert tepki gösterdi. Sosyal medya hesaplarından mesaj yayımlayan belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve meclis üyeleri Fazlılar'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kuşadası Belediyesi Meclis Üyesi Emre Fazlılar, Salı günü saat 21: 00 sıralarında Sabucalı Sokak'ta bulanan iş yerinin önünde 2 kişinin saldırısına uğradı. Fazlılar, vücudunun çeşitli yerlerine aldığı darbeler nedeniyle yaralandı. Aynı zamanda Kuşadası'nın sevilen esnaflarından olan Fazlılar'a yönelik saldırıya siyasilerden kınama mesajları yağdı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Evrim Karakoz yaptığı açıklamada, "Kıymetli dostum, Kuşadası Belediye Meclis Üyemiz Emre Fazlılar'a dönük saldırıyı kınıyor; kendisine acil şifalar diliyorum" dedi.

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Kuşadası Belediyesi Meclis Üyesi Emre Fazlılar'a yapılan çirkin saldırıyı şiddetle kınıyorum. Vatandaşlarına hizmet etmeye çalışanlara yapılan bu tarz hareketler asla kabul edilemez, izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır da saldırıyı kınayarak, "Kuşadası Meclis Üyemiz, yol arkadaşımız Emre Fazlılar'a yapılan saldırıyı kınıyor, geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Bu tür saldırıların hiçbiri bizlere geri adım attıramayacağı gibi doğru bildiğimiz yoldan da asla dönmeyiz. Biz doğru durdukça elbet eğri belasını bulacaktır" açıklamasında bulundu.

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, "Kuşadası Belediyesi Meclis Üyesi kıymetli kardeşim Emre Fazlılar ve ailesine yapılan çirkin saldırıyı kınıyorum. Yanındayız" şeklinde konuştu.

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari de "Emre Fazlılar'a yapılan saldırıyı nefretle kınıyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Siyasilerden belediye meclis üyesi Emre Fazlılar'a yapılan saldırıya sert tepki

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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