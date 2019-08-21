Siyasiler ve halk doktoruna sahip çıktı

21.08.2019 23:30

Sinop'un Gerze ilçesinde tek Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olan Dr. Müberra Saraç Sarı'ya verilen geçici görevlendirme sonrası siyasiler, muhtarlar ve vatandaş doktoruna sahip çıktı.



Gerze Devlet Hastanesinde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olan Dr. Müberra Saraç Sarı'nın, Sinop Atatürk Devlet Hastanesine 10 günlük süreyle geçici göreve verilmesine tepki gösteren Gerze Belediye Başkanı Cevat Şensoy, AK Parti İlçe Başkanı Vahdettin Özdemir, AK Parti İl Genel Meclis Üyeleri ve muhtarlar, toplu halde Gerze Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Şevket Terkan'ı makamında ziyaret ederek konuyla alakalı bilgi aldı.



Terkan'ın konuyu detaylı bir şekilde anlatması üzerine Özdemir, Şensoy, İl Genel Meclis Üyeleri ve muhtarlarla birlikte Terkan'ın makamında istişarede bulunuldu. Bunun üzerine Özdemir, "Gerze ilçesinin yanı sıra Dikmen ve eski Yenikent beldesi nüfusuna hizmet sunan ve dalında tek doktor olan bir hekimin buradan bırakın on günlük bir günlük dahi gitmesini kabul edemeyiz" diyerek tepkisini ortaya koydu.



Muhtarlar Cemiyeti Başkanı Fikri Uyanık ise "Bizler burada şahıs olarak değil mahalle sakinlerimizin sesi olarak buradayız. Bir yıldır Gerze Devlet Hastanesinde çocuk hastalıkları uzmanı yoktu ve bu süreçte çoğu vatandaş mağduriyet yaşadı. En yakın hastane olarak Sinop ya da Bafra'ya gitmek zorunda kalan vatandaşlar burada göreve başlayan çocuk hekiminin gelmesinden dolayı memnuniyetlerini sürekli dile getiriyorlar. Bu anlamda çocuk hekimimizin Gerze'de göreve başlamasıyla konuyla ilgili olarak vatandaşlarımızın da mağduriyetleri giderilmiş oldu. Buna istinaden Gerze Devlet Hastanesinde bir tane olan çocuk doktorunun, doktor ihtiyacı olmayan bir yere geçici görevlendirme yapılmasına karşıyız" dedi.



Gerze Devlet Hastanesinde yapılan görüşmenin ardından Belediye Başkanı, İlçe Başkanı ve İl Genel Meclis Üyeleri Sinop İl Sağlık Müdürlüğüne giderek görevlendirmeyi tebliğ eden yetkililerle görüştü. Görüşmenin ardından AK Parti İlçe Başkanı Vahdettin Özdemir ve İl Genel Meclis Üyesi Ahmet Burma konunun hassasiyetinin AK Parti Milletvekili Dr. Nazım Maviş başta olmak üzere yetkililere iletildiğini ve bu geçici görevlendirme polemiğinin sona erdiğini söyledi. - SİNOP

Kaynak: İHA