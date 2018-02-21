Siyasi Partilerin Seçim İttifakına İlişkin Düzenlemeyi İçeren Kanun Teklifine Göre, Seçimlere...
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Siyasi Partilerin Seçim İttifakına İlişkin Düzenlemeyi İçeren Kanun Teklifine Göre, Seçimlere...

Siyasi partilerin seçim ittifakına ilişkin düzenlemeyi içeren kanun teklifine göre, seçimlere katılma yeterliliği taşıyan siyasi partinin seçime katılmaması halinde bu partinin üyesi, kendisinin ve partisinin yazılı muvafakati alınarak başka bir siyasi partiden aday gösterilebilir.

Siyasi Partilerin Seçim İttifakına İlişkin Düzenlemeyi İçeren Kanun Teklifine Göre, Seçimlere...

Siyasi partilerin seçim ittifakına ilişkin düzenlemeyi içeren kanun teklifine göre, seçimlere katılma yeterliliği taşıyan siyasi partinin seçime katılmaması halinde bu partinin üyesi, kendisinin ve partisinin yazılı muvafakati alınarak başka bir siyasi partiden aday gösterilebilir

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