Siyasi Partilerin Seçim İttifakına İlişkin Düzenlemeyi İçeren Kanun Teklifine Göre, Oy Zarfları...
Siyasi partilerin seçim ittifakına ilişkin düzenlemeyi içeren kanun teklifine göre, oy zarfları üzerinde "Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu" amblemi yer alacak şekilde filigranlı kağıtlar hazırlanacak.
Siyasi partilerin seçim ittifakına ilişkin düzenlemeyi içeren kanun teklifine göre, oy zarfları üzerinde " Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu" amblemi yer alacak şekilde filigranlı kağıtlar hazırlanacak. Üzerinde sandık kurulu mührü bulunmamasına rağmen söz konusu filigran, amblem ve ilçe seçim kurulu mührü bulunan zarflar geçerli sayılacak