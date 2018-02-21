Siyasi Partilerin Seçim İttifakına İlişkin Düzenlemeyi İçeren Kanun Teklifine Göre, Ysk, Hastalığı...
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Siyasi Partilerin Seçim İttifakına İlişkin Düzenlemeyi İçeren Kanun Teklifine Göre, Ysk, Hastalığı...

Siyasi partilerin seçim ittifakına ilişkin düzenlemeyi içeren kanun teklifine göre, YSK, hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerin muhtarlık seçimleri hariç, oy kullanmalarını sağlamak için seyyar sandık kurulu kurulmasına karar verebilecek.

Siyasi Partilerin Seçim İttifakına İlişkin Düzenlemeyi İçeren Kanun Teklifine Göre, Ysk, Hastalığı...

Siyasi partilerin seçim ittifakına ilişkin düzenlemeyi içeren kanun teklifine göre, YSK, hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerin muhtarlık seçimleri hariç, oy kullanmalarını sağlamak için seyyar sandık kurulu kurulmasına karar verebilecek

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