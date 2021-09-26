Siyasi partilerin mali denetimleri Resmi Gazete'de yayımlandı

Anayasa Mahkemesinin bazı siyasi partilerin 2018-2019 yıllarına ait mali denetimlerine ilişkin kararları, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yüksek Mahkeme, Halkın Kurtuluş Partisinin 2018, Müdafaa-i Hukuk Hareketi Partisinin 2018-2019, Yeniden Refah Partisinin 2018, Hür Dava Partisinin 2018, Yüce Diriliş Partisinin 2018, Çoğulcu Demokrasi Partisinin 2018, Muhafazakar Yükseliş Partisinin 2018-2019, Kürdistan Sosyalist Partisinin 2018, Esnaf ve Çiftçi Partisinin 2018, Türkiye İşçi Partisinin 2018, Sosyalist Yeniden Kurtuluş Partisinin 2018, Demokrat Partinin 2018, Cihan Partisinin 2018, Bağımsız Türkiye Partisinin 2018-2019, Büyük Birlik Partisinin 2018, Ezilenlerin Sosyalist Partisinin 2018, Komünist Partisinin 2018, Türkiye Komünist Partisinin 2018, İşçi Kardeşliği (İşçinin Kendi) Partisinin 2018, Merkez Partisinin 2018, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisinin 2018, Türkiye Sosyalist İşçi Partisinin 2018-2019, Hak ve Hakikatin Partisinin 2018-2019, Emek Partisinin 2019, Birleşik Devrimci Partinin 2019, Güven, Adalet ve Aydınlık Partisinin 2019, Millet Partisinin 2019, Devrimci İşçi Partisinin 2019, Türkiye İşçi Köylü Partisinin 2019, Kürdistan Komünist Partisinin 2019, Sol Partinin 2019, Hak ve Huzur Partisinin 2019, Milli Mücadele Partisinin 2019, Türk Birliği Partisinin 2019 yılı kesin hesap incelenmesinde, bu partilerin gösterdikleri gelir gider toplamının eldeki bilgilere göre doğru, denk ve Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğuna oy birliğiyle karar verdi.