Siyasi partilerin mali denetimleri Resmi Gazete'de yayımlandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Siyasi partilerin mali denetimleri Resmi Gazete'de yayımlandı

AA / Mümin Altaş - Haberler | Güncel
Siyasi partilerin mali denetimleri Resmi Gazete'de yayımlandı

Anayasa Mahkemesinin bazı siyasi partilerin 2018-2019 yıllarına ait mali denetimlerine ilişkin kararları, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Anayasa Mahkemesinin bazı siyasi partilerin 2018-2019 yıllarına ait mali denetimlerine ilişkin kararları, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yüksek Mahkeme, Halkın Kurtuluş Partisinin 2018, Müdafaa-i Hukuk Hareketi Partisinin 2018-2019, Yeniden Refah Partisinin 2018, Hür Dava Partisinin 2018, Yüce Diriliş Partisinin 2018, Çoğulcu Demokrasi Partisinin 2018, Muhafazakar Yükseliş Partisinin 2018-2019, Kürdistan Sosyalist Partisinin 2018, Esnaf ve Çiftçi Partisinin 2018, Türkiye İşçi Partisinin 2018, Sosyalist Yeniden Kurtuluş Partisinin 2018, Demokrat Partinin 2018, Cihan Partisinin 2018, Bağımsız Türkiye Partisinin 2018-2019, Büyük Birlik Partisinin 2018, Ezilenlerin Sosyalist Partisinin 2018, Komünist Partisinin 2018, Türkiye Komünist Partisinin 2018, İşçi Kardeşliği (İşçinin Kendi) Partisinin 2018, Merkez Partisinin 2018, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisinin 2018, Türkiye Sosyalist İşçi Partisinin 2018-2019, Hak ve Hakikatin Partisinin 2018-2019, Emek Partisinin 2019, Birleşik Devrimci Partinin 2019, Güven, Adalet ve Aydınlık Partisinin 2019, Millet Partisinin 2019, Devrimci İşçi Partisinin 2019, Türkiye İşçi Köylü Partisinin 2019, Kürdistan Komünist Partisinin 2019, Sol Partinin 2019, Hak ve Huzur Partisinin 2019, Milli Mücadele Partisinin 2019, Türk Birliği Partisinin 2019 yılı kesin hesap incelenmesinde, bu partilerin gösterdikleri gelir gider toplamının eldeki bilgilere göre doğru, denk ve Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğuna oy birliğiyle karar verdi.

AA / Mümin Altaş - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Muharrem İnce
Magazin
Spor Hava Durumu Emine Erdoğan Cüneyt Çakır Nihat Özdemir
Tüm Haberler Güzel Sözler Hava Durumu Mahmut Özer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Siyasi partilerin mali denetimleri Resmi Gazete'de yayımlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.09.2021 12:17:53. #1.11#