Siyasi partilerden Karadeniz'deki doğal gaz rezervi keşfi için tebrik mesajları
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Siyasi partilerden Karadeniz'deki doğal gaz rezervi keşfi için tebrik mesajları

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Sakarya Gaz Sahası'nda 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfi nedeniyle tebrik mesajı yayımladı.

Siyasi partilerden Karadeniz'deki doğal gaz rezervi keşfi için tebrik mesajları
21.08.2020 19:09 | Son Güncelleme: 21.08.2020 19:12

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Sakarya Gaz Sahası'nda 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfi nedeniyle tebrik mesajı yayımladı.

Destici mesajında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye'nin, Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi bulduğunu açıklamasını sevinçle karşıladığını ifade etti.

Türkiye'nin kendi imkanlarıyla milli sondaj gemisi Fatih ile Karadeniz'de yaptığı arama çalışmaları sonucu Sakarya Gaz Sahası Tuna-1'de enerji keşfettiğini belirten Destici, şunları kaydetti:

"Şükürler olsun, ülkemiz enerji alanında tarihinin en büyük enerji kaynağını keşfetmiştir. Ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun. Ülkemizin enerjide dışa bağımlılığını büyük ölçüde ortadan kaldıracak olan bu buluşta emeği olan başta Fatih sondaj gemimiz personeline, TPO yetkililerine, önceki ve şimdiki enerji bakanlarımıza, bu çalışmaları destekleyen Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum."

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da "Karadeniz'de keşfedilen ve ülkemizin yaklaşık 6 yıllık ihtiyacını karşılayacak düzeyde olan doğal gaz rezervinin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyoruz. Bu rezervin tespit edilmesinde emeği bulunan tüm yetkililere, teknik ekibe ve çalışanlara teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Manşet

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