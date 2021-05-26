Siyasi partilerden Edremit'te İsrail'i Kınama ve Filistin'e destek açıklaması
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Siyasi partilerden Edremit'te İsrail'i Kınama ve Filistin'e destek açıklaması

Siyasi partilerden Edremit'te İsrail'i Kınama ve Filistin'e destek açıklaması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Balıkesir'in Edremit Belediyesi öncülüğünde, AK Parti Edremit İlçe Başkanlığı, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanlığı, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanlığı ve İyi Parti İlçe Başkanlığı İsrail'i kınamak ve Filistin'e destek amaçlı ortak bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Balıkesir'in Edremit Belediyesi öncülüğünde, AK Parti Edremit İlçe Başkanlığı, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanlığı, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanlığı ve İyi Parti İlçe Başkanlığı İsrail'i kınamak ve Filistin'e destek amaçlı ortak bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

İlçenin Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen basın açıklamasına, AK Parti, CHP, MHP ve İyi Parti'nin ilçe başkanları, yönetim kurulu üyeleri, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar ellerinde Türk Bayrakları ile katıldı.

Edremit Belediye Başkan Vekili Hasan Ülger, "CHP, AK Parti, İYİ Parti ve MHP'liler olarak derdimiz; katliamlar dursun, masumlar ölmesin, insanlar evlerinden zorla çıkarılmasın. Bizler, vatandaşlarımızın destek ve teveccühlerini kazanmış, milletimizle fikir ve gönül birliği yapmış siyasi partileri olarak her zaman Filistin'in haklı davasını savunacağız ve hak gaspı karşısında tepki vereceğiz. Dost ve kardeş Filistin halkının hürriyet ve adalet mücadelesini savunmaya devam edeceğimizi en kuvvetli şekilde beyan ediyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz." dedi. - BALIKESİR

Siyasi partilerden Edremit'te İsrail'i Kınama ve Filistin'e destek açıklaması
Siyasi partilerden Edremit'te İsrail'i Kınama ve Filistin'e destek açıklaması
Siyasi partilerden Edremit'te İsrail'i Kınama ve Filistin'e destek açıklaması
Siyasi partilerden Edremit'te İsrail'i Kınama ve Filistin'e destek açıklaması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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