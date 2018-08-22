Siyasi Partilerden AK Parti'ye Bayram Ziyareti
Siyasi partilerden AK Parti'ye bayram ziyaretiANKARA - Kurban Bayramı nedeniyle Saadet Partisi, Büyük Birlik Partisi, Demokratik Sol Parti, Demokrat Parti ve İYİ Parti heyetleri AK Parti Genel Merkezine gelerek bayramlaştı.
Siyasi partilerden AK Parti'ye bayram ziyareti
ANKARA - Kurban Bayramı nedeniyle Saadet Partisi, Büyük Birlik Partisi, Demokratik Sol Parti, Demokrat Parti ve İYİ Parti heyetleri AK Parti Genel Merkezine gelerek bayramlaştı.
AK Parti'de Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Ankara Milletvekili Orhan Yeğin, Kadın Kolları MKYK üyesi Şerife Polat ve Gençlik Kolları Secim İşleri Başkanı Alperen Bozdağ'dan oluşan heyet, bayram ziyareti için gelen Saadet Partisi, Büyük Birlik Partisi, Demokratik Sol Parti, Demokrat Parti ve İYİ Parti heyetlerini ağırladı.
Ziyaretlerde heyetler birbirlerine iyi dileklerde bulunurken, Jülide Sarıeroğlu, konuklara cezerye ve şalgam ikram etti.