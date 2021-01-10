Siyasi partilerden, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajları
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Siyasi partilerden, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajları

10.01.2021 16:39 | Son Güncelleme: 10.01.2021 16:42
Siyasi partilerden, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajları

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokratik Sol Parti Genel (DSP) Başkanı Önder Aksakal ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ne ilişkin mesaj yayımladı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokratik Sol Parti Genel (DSP) Başkanı Önder Aksakal ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ne ilişkin mesaj yayımladı.

Aksakal, mesajında, kamuoyunun doğru, hızlı ve tarafsız haber alabilmesi için çalışan basın emekçilerini büyük özverileri dolayısıyla kutladığını belirtti.

Karamollaoğlu ise Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Basın özgürlüğünün tam manası ile var olduğu, gazetecilerimizin mesleklerini gönül rahatlığıyla, hak ettikleri değeri görerek icra ettikleri bir Türkiye temenni ederek 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum. Tüm gazetecilerimize mesleklerinde başarılar diliyorum." açıklamasında bulundu.

Davutoğlu da mesajında, her türlü baskı ve engele rağmen gerçeğin peşinde gece gündüz demeden koşan, çalışan ve çalışamayan tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladığını vurgulayarak, "Gazeteciler özgürce haber yapacak, karanlıklar aydınlanacak, Türkiye'nin geleceği parlak olacak." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin

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