Siyasi partilerde bayramlaşma - SP ve DP heyeti MHP'yi ziyaret etti

12.08.2019 13:25

SP Genel Başkan Yardımcısı Fatih Aydın ve Hüseyin Hacı Abdullahoğlu başkanlığındaki Saadet Partisi heyetinin MHP ziyaretinden görüntüler

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya'nın konuşması

DP Genel Başkan Yardımcısı Rıfat Melih Aktaş başkanlığındaki Demokrat Parti heyetinin MHP ziyaretinden detaylar

Fotoğraf çekimi ANKARA - Kurban Bayramı dolayısıyla Saadet Partisi (SP) Genel Başkan Yardımcıları Fatih Aydın ve Hüseyin Hacı Abdullahoğlu ile GİK üyesi Selçuk Aydın'dan oluşan heyet ile Demokrat Parti (DP) Genel Başkan Yardımcısı Rıfat Melih Aktaş başkanlığındaki Milliyetçi Hareket Partisi'ni (MHP) ziyaret etti.

Kaynak: AA