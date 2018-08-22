Siyasi Partilerde Bayramlaşma - Sp, BBP ve DSP Heyetinden AK Parti'ye Ziyaret

- Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fatih Aydın başkanlığındaki heyetin Ak Parti'yi ziyaretinden görüntüler

BBP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yelis başkanlığındaki heyetin Ak Parti'yi ziyaretinden görüntüler

Demokrat Sol Parti Genel Başkan Yardımcısı Dilara Tanboğa başkanlığındaki heyetin Ak Parti'yi ziyaretinden görüntüler

Cezerye ve şalgam ikramından detaylar ANKARA - Kurban Bayramı dolayısıyla siyasi partiler arası bayramlaşmalar çerçevesinde, Saadet Partisi, BBP ve DSP AK Partiyi ziyaret etti.