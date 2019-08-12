Siyasi partilerde bayramlaşma - MHP heyeti CHP'yi ziyaret etti

12.08.2019 14:41

MHP heyetinin CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık tarafından karşılanması

MHP heyetine şeker ve çay ikramı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu'nun konuşması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık'ın konuşması

MHP heyetinin ayrılması

ANKARA - MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu ve beraberindeki heyet, CHP'ye bayram ziyaretinde bulundu.

Kaynak: AA