Siyasi partilerde bayramlaşma - HDP ve Vatan Partisi heyetleri CHP'yi ziyaret etti

12.08.2019 14:29

CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, "82 milyon vatandaşımızın ihtiyacı olan şey huzur ve sevgi dilidir. İşsizliğin, yoksulluğun, ötekileştirmenin olmadığı, huzurun, barışın, sevginin ve adaletin hüküm sürdüğü nice bayramlar diliyorum." dedi.

Kurban Bayramı dolayısıyla siyasi partiler arasındaki bayramlaşma kapsamında CHP'yi AK Parti, DSP, Vatan Partisi ve HDP heyetleri ziyaret etti.

CHP'de heyetleri Genel Başkan Yardımcısı Karabıyık, Yüksek Disiplin Kurulu Başkan Yardımcısı Sezgin Kaya ile Genel Başkan Başdanışmanı Deniz Demir karşıladı.

Bayramlaşmaya gelen AK Parti heyetinde Ankara Milletvekili Orhan Yegin, Kadın Kolları MKYK Üyesi Elif Rabia Gürbüz ve Gençlik Kolları MYK Üyesi Burak Yıldız yer aldı.

Lale Karabıyık, bayramların birlik beraberlik ve kardeşlik olduğunu anlatan şunları söyledi:

"82 milyon vatandaşımızın ihtiyacı olan şey huzur ve sevgi dilidir. İşsizliğin, yoksulluğun, ötekileştirmenin olmadığı, huzurun, barışın, sevginin ve adaletin hüküm sürdüğü nice bayramlar diliyorum. Başta şehit yakınları olmak üzere, tüm İslam aleminin ve vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutlarız."

Türkiye'nin potansiyelinin yüksek olduğunu vurgulayan Karabıyık, "Doğru politikalarla ülkemizin hedeflerine ulaşacağına inanıyoruz." dedi.

AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin de Türkiye'nin zor bir coğrafyada olduğunu belirterek, "Bu coğrafyada istikrarını koruyan, ekonomisini ve demokrasisini güçlendirerek yoluna devam etmeye çalışan, bölgesinde yaşatılmak istenilenlere karşı tavır koyan ülkemiz için bu bayramın güçlü yarınlara vesile olmasını diliyoruz." diye konuştu.

Türkiye'yi çok daha iyi yerlere taşımak istediklerini vurgulayan Yegin, "Veriler umut verici olarak gelmeye başladı. Hep beraber işimize dört elle sarılacağız. Gerekli düzenlemeleri yapacağız. Memleketimizin önündeki bütün sorunları çözmek için çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Trafik kazaları nedeniyle can kayıpları yaşandığını belirten Yegin, "Bu dönem özellikle 'Kemerin ses getirsin' kampanyası ilgi gördü. Yapılan denetimler artırıldı. Birkaç gün sonra dönüş yolculuğu başlayacak, tüm vatandaşlarımızdan trafik kurallarına uymalarını istiyoruz." dedi.

"Biz geleceğe umutla bakmak istiyoruz"

HDP'yi temsilen İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu, MYK üyesi Aylin Hacaoğlu ve PM üyesi Kenan Yıldız'dan oluşan heyet CHP'yi ziyaret etti.

Katırcıoğlu, ziyarette yaptığı konuşmada, bayramların barışa en fazla ihtiyaç duyulan günler olduğunu ifade ederek, "Siyasi kurumlara baktığımızda arzu ettiğimiz bir bayram kutlamasını yeteri kadar görmüyoruz. Bazı partiler, bazı partilerle bayramlaşmıyor. Biz geleceğe umutla bakmak istiyoruz. Türkiye'de siyaset kurumunun demokrasi çıtasını yükseltecek işler yapmasını istiyor ve bu konuda çabalıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Bunun üzerine Karabıyık, vatandaşların siyasilerin ağzından sevgi dilinin duymak istediğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Bayramlar birlik, beraberlik, sevgi ve hoşgörüdür. Vatandaşlarımızın en çok ihtiyacı olan huzur ve sevgi dilidir. Hele hele siyasilerin ağzından duymak istedikleri sevgi dilidir. Terörün olmadığı, adaletin olduğu nice bayramlar diliyorum."

DSP ve Vatan Partisi ziyaretleri

Genel Başkan Yardımcıları Uğur Gürel ve Parti Meclisi Üyeleri Hikmet Aydemir ve Tuğçe Tekeş'den oluşan DSP heyeti de CHP'yi ziyaret etti.

Türkiye'nin zor günlerden geçtiğini öne süren Gürel, DSP olarak bölge merkezli dış politika anlayışının terk edilmemesini istediklerini söyledi.

Suriye sorunun ABD ile değil, bölge aktörleriyle çözülmesi gerektiğini ifade eden Gürel, "İktidar bir an önce Suriye rejimiyle görüşüp, anlaşarak bu sorunu çözebilir." dedi.

Bu sözler üzerine Karabıyık, dış politika konusunda Parti Sözcüleri Faik Öztrak ve Genel Başkan Yardımcıları Ünal Çeviköz'ün gerekli uyarıları ve açıklamaları yaptığını söyledi.

CHP'yi daha sonra Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Meltem Ayvalı, kadın kolları yöneticisi Ergül Bezci ve gençlik kolları yöneticisi Deniz Bozkır'dan oluşan heyet ziyaret etti.

Kaynak: AA