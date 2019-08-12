Siyasi partilerde bayramlaşma - DSP heyeti CHP'yi ziyaret etti

Siyasi partilerde bayramlaşma - DSP heyeti CHP'yi ziyaret etti

DSP heyetinin CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık tarafından karşılanması DSP heyetine şeker ve çay ikramı DSP Genel Başkan Yardımcısı Uğur Gürel'in konuşması CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık'ın konuşması DSP heyetinin ayrılması ANKARA - DSP Genel Başkan Yardımcısı Uğur Gürel...

12.08.2019 10:48
Siyasi partilerde bayramlaşma - DSP heyeti CHP'yi ziyaret etti

DSP heyetinin CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık tarafından karşılanması
DSP heyetine şeker ve çay ikramı
DSP Genel Başkan Yardımcısı Uğur Gürel'in konuşması
CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık'ın konuşması
DSP heyetinin ayrılması ANKARA - DSP Genel Başkan Yardımcısı Uğur Gürel ve beraberindeki heyet, Kurban Bayramı dolayısıyla CHP'yi ziyaret etti.

Kaynak: AA
Siyasi partilerde bayramlaşma - DSP heyeti CHP'yi ziyaret etti
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et