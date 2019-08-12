Siyasi partilerde bayramlaşma - DSP heyeti CHP'yi ziyaret etti

12.08.2019 10:48

DSP heyetinin CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık tarafından karşılanması

DSP heyetine şeker ve çay ikramı

DSP Genel Başkan Yardımcısı Uğur Gürel'in konuşması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık'ın konuşması

DSP heyetinin ayrılması ANKARA - DSP Genel Başkan Yardımcısı Uğur Gürel ve beraberindeki heyet, Kurban Bayramı dolayısıyla CHP'yi ziyaret etti.

Kaynak: AA