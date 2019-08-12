Siyasi partilerde bayramlaşma - CHP heyeti AK Parti'yi ziyaret etti

12.08.2019 10:12

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu ve beraberindeki CHP heyetinin AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu tarafından karşılanması

Jülide Sarıeroğlu'nun konuşması

Jülide Sarıeroğlu'nun Pozantı'dan getirilen çileği CHP heyetine ikram etmesi

Ziyaretten detaylar ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu ve beraberindeki CHP heyeti, Kurban Bayramı dolayısıyla AK Parti'yi ziyaret etti.

Kaynak: AA