Siyasi partilerde bayramlaşma - BBP heyeti CHP'yi ziyaret etti
BBP heyetinin CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık tarafından karşılanması BBP heyetine şeker ve çay ikramı Büyük Birlik Partisi Genel Sekreteri Üzeyir Tunç'un konuşması CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık'ın konuşması BBP heyetinin ayrılması ANKARA - Büyük Birlik Partisi...
BBP heyetinin CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık tarafından karşılanması
BBP heyetine şeker ve çay ikramı
Büyük Birlik Partisi Genel Sekreteri Üzeyir Tunç'un konuşması
CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık'ın konuşması
BBP heyetinin ayrılması
ANKARA - Büyük Birlik Partisi Genel Sekreteri Üzeyir Tunç ve beraberindeki heyet, CHP'ye bayram ziyaretinde bulundu.