Siyasi partilerde bayramlaşma - BBP heyeti CHP'yi ziyaret etti

12.08.2019 14:26

BBP heyetinin CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık tarafından karşılanması

BBP heyetine şeker ve çay ikramı

Büyük Birlik Partisi Genel Sekreteri Üzeyir Tunç'un konuşması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık'ın konuşması

BBP heyetinin ayrılması

ANKARA - Büyük Birlik Partisi Genel Sekreteri Üzeyir Tunç ve beraberindeki heyet, CHP'ye bayram ziyaretinde bulundu.

Kaynak: AA