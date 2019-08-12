Siyasi partilerde bayramlaşma - Anavatan Partisi heyeti MHP'yi ziyaret etti
Kurban Bayramı dolayısıyla Anavatan Partisi (ANAP) Genel Sekreteri Ahmet Kabakçı, Genel Başkan Yardımcısı Semih Narlı ve Kadın Kolları Başkanı Ayşe Gül Gürkan'dan oluşan heyet, Milliyetçi Hareket Partisi'ni ziyaret etti.
12.08.2019 13:03
Kurban Bayramı dolayısıyla Anavatan Partisi (ANAP) Genel Sekreteri Ahmet Kabakçı, Genel Başkan Yardımcısı Semih Narlı ve Kadın Kolları Başkanı Ayşe Gül Gürkan'dan oluşan heyet, Milliyetçi Hareket Partisi'ni ziyaret etti.
Kaynak: AA