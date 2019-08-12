Siyasi partilerde bayramlaşma - Anavatan Partisi heyeti MHP'yi ziyaret etti

12.08.2019 13:03

Kurban Bayramı dolayısıyla Anavatan Partisi (ANAP) Genel Sekreteri Ahmet Kabakçı, Genel Başkan Yardımcısı Semih Narlı ve Kadın Kolları Başkanı Ayşe Gül Gürkan'dan oluşan heyet, Milliyetçi Hareket Partisi'ni ziyaret etti.

Kaynak: AA