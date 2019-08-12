Siyasi partilerde bayramlaşma - AK Parti heyeti CHP'yi ziyaret etti
AK Parti heyetinin CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık tarafından karşılanması AK Parti heyetine şeker ve çay ikramı AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin'in konuşması CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık'ın konuşması AK Parti heyetinin ayrılması ANKARA - AK Parti...
AK Parti heyetinin CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık tarafından karşılanması
AK Parti heyetine şeker ve çay ikramı
AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin'in konuşması
CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık'ın konuşması
AK Parti heyetinin ayrılması ANKARA - AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin ile AK Parti Kadın Kolları MKYK Üyesi Elif Rabia Gürbüz ve AK Parti Gençlik Kolları MYK Üyesi Burak Yıldız'dan oluşan AK Parti heyeti, Kurban Bayramı dolayısıyla CHP'yi ziyaret etti.