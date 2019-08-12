Siyasi partilerde bayramlaşma - AK Parti heyeti CHP'yi ziyaret etti

12.08.2019 10:37

AK Parti heyetinin CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık tarafından karşılanması

AK Parti heyetine şeker ve çay ikramı

AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin'in konuşması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık'ın konuşması

AK Parti heyetinin ayrılması ANKARA - AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin ile AK Parti Kadın Kolları MKYK Üyesi Elif Rabia Gürbüz ve AK Parti Gençlik Kolları MYK Üyesi Burak Yıldız'dan oluşan AK Parti heyeti, Kurban Bayramı dolayısıyla CHP'yi ziyaret etti.

Kaynak: AA