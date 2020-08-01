Siyasi partiler videokonferans aracılığıyla bayramlaştı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılmasına ilişkin, "Çifte bayram yaşadık, Ayasofya konusunda yaşanan gelişmeler gönlümüzü ferahlattı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılmasına ilişkin, "Çifte bayram yaşadık, Ayasofya konusunda yaşanan gelişmeler gönlümüzü ferahlattı." dedi.

AK Parti Genel Merkezi'nde Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen partiler arası bayramlaşma programı, CHP ve MHP heyetleri ile videokonferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Bayramlaşma görüşmesinde AK Parti adına Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Nihan Turna Sakaltaş ile Genel Merkez Gençlik Kolları MYK Üyesi Hasan Murat Öz hazır bulundu.

AK Parti'de ilk olarak Parti Meclisi Üyesi ve Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, Parti Meclisi Üyeleri Deniz Demir, Pınar Uzun ile Ahmet Hakan Uyanık'ın bulunduğu CHP heyet ile bayramlaşma görüşmesi gerçekleştirildi.

CHP ailesinin Kurban Bayramı'nı tebrik eden Sarıeroğlu, "Allah, geleneksel hale gelen siyasi partiler arası bayramlaşmayı tekrardan yapmayı nasip etsin." dedi.

Türkiye'nin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlayan Sarıeroğlu, "Zor bir sınavdan geçtiğimiz böyle bir dönemde sağlıkla bir arada olmaktan dolayı Rabb'imize şükrediyorum. Kongre süreçlerinizi yeni tamamladınız, hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz. Birçok siyasi partimiz kongre süreçlerinden geçiyor. İnşallah bu süreçte yenilenen kadrolarla 2023 seçimlerine doğru hep birlikte yol alacağız." ifadelerini kullandı.

Buruk bir bayram yaşandığına işaret eden Sarıeroğlu, şöyle devam etti:

"Geçmiş bayramlardan farklı, sarılmayı, kucaklaşmayı bir dönem daha ertelediğimiz, gelecek bayramlarda bunu gerçekleştirebilmek için ertelediğimiz bir süreçteyiz. Ülkemiz bugüne kadar salgın sürecini başarılı şekilde yürütmek için büyük bir gayret içerisinde, en kısa zamanda atlatarak önümüzdeki Ramazan Bayramı'nda eski bayramlaşmalardaki gibi kutlamalarımızı yapmayı temenni ediyoruz. İslam alemindeki ülkelerdeki kardeşlerimizin Hac farizasına katılamadıkları için buruğuz ama en azından Kabe'de bu görevin yerine getirilmiş olmasından dolayı da içimizde bir ferahlık var."

Sarıeroğlu, başta terörle mücadelede hayatını kaybeden şehitler olmak üzere pandemi sürecinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diledi.

MHP heyeti ile görüşme

CHP'nin ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, MYK Üyesi Merve Menekşe ve Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Çetinkaya'dan oluşan heyet, AK Parti heyetiyle videokonferans yoluyla görüşme yaptı.

Sarıeroğlu, AK Parti ailesi olarak başta Genel Başkan Devlet Bahçeli olmak üzere tüm MHP camiasının ve teşkilatlarının Kurban Bayramı'nı kutladı.

Salgınla mücadelenin devam ettiğini anımsatan Sarıeroğlu, maske, mesafe, temizlik konusunda büyük bir hassasiyet gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Sarıeroğlu, millete örnek olabilmek için Kurban Bayramı'nda bayramlaşmayı videokonferansla gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bayramların kucaklaşma olduğunu hatırlatan Sarıeroğlu, "Çok özel ve birbirinden güzel gelenek, göreneklerimiz var. Gelecek bayramlarda bunları sürdürebilmek adına bu bayramda sarılma, kucaklaşma ve el öpmeleri erteleyelim. Milletimiz zaten ilk günden beri güzel bir şekilde kurallara riayet etti, onların sayesinde dünyada önemli bir başarı elde ettik. İnşallah bu bayramda da sonrasında sıkıntı yaşamamak adına hassasiyetle sürdürdüklerine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılması dolayısıyla çifte bayram yaşandığına işaret eden Sarıeroğlu, "Rabb'imize hamd olsun dün bayram namazı eda edildi, ülkemiz açısından çok kıymetli günlere şahitlik ediyoruz. Bu bağlamda buruk da olsak çifte bayram yaşadık, Ayasofya konusunda yaşanan gelişmeler gönlümüzü ferahlattı." dedi.

"Adana Demirspor Süper Lige çıksaydı çifte kutlama olacaktı"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Karakaya'ya, Adana Demirspor Kulübü'nün TFF 1. Lig Play-Off finalinde Fatih Karagümrük'e yenildiğini hatırlatan Sarıeroğlu, şunları kaydetti:

"Sayın Başkanım; Adana Demirspor Süper Lig'e çıksaydı cezeryemiz çifte kutlama cezeryesi olacaktı. Ama nasip olmadı, hala üzgünüz. Hayırlısı olsun, siz de geçmiş dönem Adana milletvekilisiniz. Çeyrek asırdır bir hasret vardı şehrimizde. Nasip değilmiş diyoruz, inşallah gelecek sene başaracağız. Biraz buruğuz ama inancımız tam. Seneye inşallah Play-Off'a kalmadan bu işi halledeceğiz."

Kaynak: AA