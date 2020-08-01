Siyasi partiler video konferans aracılığıyla bayramlaştı
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Siyasi partiler video konferans aracılığıyla bayramlaştı

CHP Parti Meclisi Üyesi Lale Karabıyık, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecine ilişkin, "Sosyal mesafe kurallarına bayramlaşma sürecinde vatandaşlarımızın gittiği her yerde dikkat etmeleri gerektiğinin, bayram sonrasında kötü bir faturayla karşılaşmamak adına önemli olduğunu...

Siyasi partiler video konferans aracılığıyla bayramlaştı
01.08.2020 16:03 | Son Güncelleme: 01.08.2020 17:00

CHP Parti Meclisi Üyesi Lale Karabıyık, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecine ilişkin, "Sosyal mesafe kurallarına bayramlaşma sürecinde vatandaşlarımızın gittiği her yerde dikkat etmeleri gerektiğinin, bayram sonrasında kötü bir faturayla karşılaşmamak adına önemli olduğunu vurgulamak istiyorum." dedi.

CHP'de Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen partiler arası bayramlaşma programı, AK Parti ve MHP heyetleriyle görüşmenin ardından İYİ Parti, DSP, Vatan Partisi, HDP, BBP, DP, ANAP, Saadet Partisi, Yeniden Refah Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi heyetleriyle video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Bayramlaşmada Parti Meclisi Üyesi ve Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, Parti Meclisi üyeleri Deniz Demir, Pınar Uzun ile Ahmet Hakan Uyanık hazır bulundu.

CHP'de, İYİ Parti adına Siyaset Akademisi Başkanı Aydın Adnan Sezgin, Isparta Milletvekili Aylin Cesur ve Genç Teşkilatlanmasından Sorumlu Başkan Yardımcısı Orhun Bilenler'den oluşan heyetle bayramlaşıldı.

Karabıyık, bayrama ilişkin temennilerini ifade ettikten sonra İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ve tüm teşkilatın bayramını kutladı.

Lale Karabıyık, terör nedeniyle şehit olan güvenlik güçlerine, Kovid-19 salgınıyla mücadele ederken yaşamlarını yitiren sağlık personeline ve bu süreçte hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.

Karabıyık, "Sosyal mesafe kurallarına bayramlaşma sürecinde vatandaşlarımızın gittiği her yerde dikkat etmeleri gerektiğinin, bayram sonrasında kötü bir faturayla karşılaşmamak adına önemli olduğunu vurgulamak istiyorum. Büyüklerimizi özledik ellerinden öpmek istiyoruz ama bu bayram da uzak kalmak en hayırlısı olacak." diye konuştu.

Tüm İslam aleminin bayramını kutlayan Karabıyık, sağlıklı, huzurlu, yoksunluğun ve yoksulluğun olmadığı bayramlar diledi.

Diğer partilerle bayramlaşma

CHP, Saadet Partisi adına Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya ile Mahalli İdarelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Arıkan, Büyük Birlik Partisi adına Genel Sekreter Üzeyir Tunç, Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Dilek Keskin ve MKYK Üyesi Mahmut Burkankulu, Demokratik Sol Parti adına genel başkan yardımcıları Onur İste ve Hasan Erçelebi ile Parti Meclis Üyesi Tuğçe Tekçe, Demokrat Parti adına genel başkan yardımcıları Muhammet Kelleci ile Nuran Talu ve Genel İdare Kurulu Üyesi Kiper Ulusoy ile bayramlaştı.

Vatan Partisi adına Genel Başkan Yardımcısı Nusret Senem, Kadın Kolları Genel Yönetim Kurulu Üyesi Şule Uncu ve Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Güven, Anavatan Partisi adına genel başkan yardımcıları Semih Narlı ve Cemil Akbulut ile Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Bahadır Durum ve Yeniden Refah Partisi adına genel başkan yardımcıları Doğan Bekin, Ali Yüksel ile Abdülkadir Yılmaz, Deva Partisi adına genel başkan yardımcıları Sanem Oktar, İdris Şahin, Ali Rıza Babaoğlan ve Gelecek Partisi adına Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Politika İzleme Kurulu Başkanı Seren Yıldız Öztürk, PYK üyesi Burçak Başbuğ Erkan'dan oluşan heyetlerle bayramlaşıldı.

Kaynak: AA

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