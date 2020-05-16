Siyasi parti ve sivil toplum örgütleri terör saldırısını kınadı
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Siyasi parti ve sivil toplum örgütleri terör saldırısını kınadı

Van'da bazı siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri, terör örgütü PKK'nın Özalp ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerini taşıyan araca yönelik saldırısını lanetledi.

Siyasi parti ve sivil toplum örgütleri terör saldırısını kınadı
16.05.2020 20:18 | Son Güncelleme: 16.05.2020 20:18

Van'da bazı siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri, terör örgütü PKK'nın Özalp ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerini taşıyan araca yönelik saldırısını lanetledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Özalp ilçesine bağlı Eğribelen Mahallesi'ne yardım götüren Vefa Sosyal Destek Grubu'nu taşıyan araca teröristlerce uzun namlulu silahlarla düzenlenen, 2 kişinin hayatını kaybettiği bir kişinin de yaralandığı terör saldırısına tepkiler sürüyor.

"Saldırıyı nefretle kınıyoruz"

AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan ayında gerçekleştirilen menfur saldırının bölge halkını derinden üzdüğünü söyledi.

Toplumu şiddet ve baskı altına almaya çalışan hiç bir zihniyete müsamaha gösterilmeyeceğini ifade eden Türkmenoğlu, şunları kaydetti:

"Bölge halkımız, bütün gerçekleri artık çok rahat bir şekilde görmüştür. Kendileri için savaştıklarını zannettikleri illegal yapıların, aslında kendilerini yok etmeyi planladıklarının farkına varmıştır. Devletimiz çok güçlüdür ve hükümetimiz bu illegal yapılarla mücadelede bugüne kadar hiç olmadığı kadar kararlıdır. Tek amaçları mağdur insanlarımıza yardım götürmek olan ekibimizde şehit olan gönüllümüze ve sivil vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralımıza ise acil şifalar diliyorum. Saldırıyı nefretle kınıyoruz."

MHP İl Başkanı Salih Güngöralp da terör saldırısını lanetleyerek, "Belediye çalışanı kardeşlerimizin böyle haince katledilmesi kabul edilemez. Böyle alçak bir saldırı bizleri çok derinden üzdü. Bu teröristlerin son çırpınışları." dedi.

Saadet Partisi İl Başkanı Özay İlhan ise hayırlı Ramazan ayında gerçekleştirilen terör saldırını nefretle kınadıklarını belirtti.

Terör örgütlerinin hiçbir zaman amacına ulaşamayacağını ifade eden İlhan, "Böyle alçaklıkların ideolojik misyon kılıfıyla masum gösterilmeye çalışılması ve bunun üzerinden, sözüm ona hak mücadelesine girilmesi, dünyanın hiçbir yerinde kabul edilecek bir durum değil. Bu saldırı teröre hiçbir şekilde müsamaha gösterilmemesi ve her türlü mücadelenin de yapılması gerektiğinin bir göstergesi" diye konuştu.

Van Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Aslan da tüm dünyanın salgınla mücadele ettiği bir süreçte yapılan terör saldırısının kabul edilemez olduğunu aktardı.

İhtiyaç sahibi vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayan fedakar ekibe alçakça saldırıldığını belirten Aslan, "Bu saldırı kabul edilemez. Böyle hayırlı bir ayda hain bir suikastın yapılması hepimizi çok üzdü. Saldırıyı nefretle kınıyoruz." dedi.

Van Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ayhan Kahraman da saldırının hain ve alçakça olduğunu ifade etti.

Saldırıyı gerçekleştirenlerin insanlıktan nasibini almadığını aktaran Kahraman, şunları kaydetti:

"Kalleşçe saldırıyı gerçekleştiren terör örgütü mensuplarını lanetliyorum. Bunlar insanlıktan nasiplenmemiş birer mahluklar. Güçleri silahsız mazlum insanlara yetiyor. Tek amaçları başta yaşlı, hasta, bakıma muhtaç ve ihtiyacı olan bütün vatandaşlarımıza yardımcı olmak olan Vefa Sosyal Destek Gurubu personeline yönelik yapılan haince saldırıyı gerçekleştirenler insan değillerdir ve olamazlar. Bunlar insanlıktan nasiplenmemiş insan kılıklı yaratıklardır."

Diyanet-Sen Van Şube Başkanı Nurullah Arvas da millet olarak bu tür terör saldırılarına karşı daha da kenetleneceklerini ifade ederek, "Bu saldırı asla bizleri yıldıramaz. Birlik ve beraberlik içerisinde yardıma muhtaç ailelerimize yardım etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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