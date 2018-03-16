Siyasi Parti Mali Denetimleri

Anayasa Mahkemesinin bazı siyasi partilerin 2014 yılına ait mali denetimlerine ilişkin kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yüksek Mahkemenin, Millet ve Adalet Partisinin kesin hesap incelemesinde, 55 bin lira gelir ve 44 bin 838 lira 16 kuruş giderin eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğuna oy birliğiyle karar verildi.

Katılımcı Demokrasi Partisinin kesin hesap incelemesinde ise 26 bin 210 lira gelir ve 26 bin 29 lira 48 kuruş giderinin doğru, denk ve kanuna uygun olduğu oy birliğiyle kararlaştırıldı.

Halkın Kurtuluş Partisinin 2014 yılı kesin hesap incelemesinde 119 bin 522 lira 91 kuruş gelir ve 119 bin 486 lira 22 kuruş giderinin; Komünist Partinin ise 165 bin 30 lira gelir ve 160 bin 58 lira 29 kuruş giderinin doğru, denk ve 2820 sayılı kanuna uygun olduğuna oy birliğiyle hükmedildi.

Halkın Sesi Partisinin söz konusu döneme ait kesin hesap incelemesinde 3 bin 960 lira gelir ve 3 bin 960 lira giderinin; Türkiye Müdafaa-i Hukuk Partisinin ise 73 bin 465 lira gelir ve 72 bin 296 lira 81 kuruş giderinin doğru, denk ve kanuna uygun olduğuna oy birliğiyle karar verildi.

Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisinin de 57 bin 969 lira 35 kuruş gelir ve 58 bin 284 lira 9 kuruş giderinin doğru, denk ve kanuna uygun olduğu oy birliğiyle kararlaştırıldı.