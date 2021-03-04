Siyasi parti liderlerinden düşen helikopterde şehit olan askerler için başsağlığı mesajları
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Siyasi parti liderlerinden düşen helikopterde şehit olan askerler için başsağlığı mesajları

04.03.2021 22:45 | Son Güncelleme: 04.03.2021 22:58
Siyasi parti liderlerinden düşen helikopterde şehit olan askerler için başsağlığı mesajları

Siyasi partilerin genel başkanları, kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan askerler için başsağlığı mesajları yayımladı.

Siyasi partilerin genel başkanları, kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan askerler için başsağlığı mesajları yayımladı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, yazılı açıklamasında, Bingöl'den Bitlis'in Tatvan ilçesine gitmek üzere kalkan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan ve yaralananların derin üzüntüsünü yaşadığını belirtti.

Destici, "Askerlerimizin terörle mücadele için bölgede olduklarını, canlarını hiçe sayarak zorlu hava şartlarında dahi mücadele içinde olduklarını, vatan savunması için şehit olduklarını, acılarını ve hatıralarını bir an bile unutmayacağımızı ifade ederek, şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kahraman personeline ve milletimize sabır, başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan açıklamada Destici'nin, helikopter kazasında şehit olan Korgeneral Osman Erbaş'ın amcasının oğlu MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş'ı arayarak başsağlığı ve sabır dilediğinde bulunduğu bildirildi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül de sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve yaralılara acil şifa diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul

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