Siyasi krizdeki Somali'de iki haftada 5 gazeteci gözaltına alındı

Seçim krizinin aylardır devam ettiği Somali'de iki haftada 5 gazetecinin gözaltına alındığı bildirildi.

Seçim krizinin aylardır devam ettiği Somali'de iki haftada 5 gazetecinin gözaltına alındığı bildirildi.

Yerel basındaki habere göre, Somali Gazeteciler Sendikası, iki haftada 5 gazetecinin gözaltına alındığı, bu gazetecilerden bazılarının daha sonra serbest bırakıldığı bilgisini paylaştı.

Gözaltına alınan gazeteciler arasında Abdi Idle, Muhammed Ömer Yusuf ve Bashir Ali Shire gibi isimler bulunuyor.

Müzakereler sonuçsuz kaldı

Seçim krizinin aylardır devam ettiği ülkede Cumhurbaşkanı Abdullah Fermacu, 14 Nisan'da kendisinin ve hükümetin görev süresinin 2 yıl uzatılmasını ve bir sonraki seçimlerin "bir kişi bir oy" ilkesiyle yapılmasını kapsayan yasa tasarısını imzalamıştı.

Cumhurbaşkanı Fermacu'nun, 8 Şubat'ta görev süresinin dolmasına karşın koltuğunda oturmayı sürdürmesi, muhalefetin ve bazı eyalet liderlerinin tepkisini çekmişti.

Fermacu ve eyalet başkanları, 17 Eylül 2020'de Mogadişu'da bir araya gelerek seçim süreciyle ilgili anlaşmış ancak hükümetin açıkladığı federal seçim komisyonlarında doğan anlaşmazlıklar nedeniyle seçim takvimi belirlenememişti.

"4,5 sistemi" olarak adlandırılan kabile merkezli sistemle yönetilen Somali'de, ülkenin 4 büyük kabilesi eşit sayıda, diğer kabileler ise bunun yarısı oranında seçtiği vekilleri Meclise gönderiyordu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak