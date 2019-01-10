Siyasi Çözüm Sağlanır Sağlanmaz Suriye'den Çekileceğiz"

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, ABD'nin Suriye'den çekilme kararını açıklamasından haftalar sonra, Suriye'de siyasi çözüm sağlanır sağlanmaz ülkeden çekileceğini açıkladı. Jean-Yves Le Drian, Fransa'nın C-News televizyonuna yaptığı açıklamada Suriye'de siyasi bir çözüm sağlanmasının ardından Fransa'nın ülkeden çekileceğini açıkladı. Le Drian, "Irak'ta askeri olarak bulunuyoruz. Suriye'de ise az bir varlığımız var. Rusya, Suriye'deki anlaşmazlığa siyasi çözüm bulmaktan sorumludur. Rusya'nın, kimyasal silah kullanılmasını engellemek için savaşla değil, Suriye ihtilafına siyasi bir çözüm bulma sorumluluğu var" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA