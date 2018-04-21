Siyasi Çekişmelerle Kimse Bir Yere Varamaz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, "Siyasi çekişmelerle, ufak problemlerle kimse bir yere varamaz. Benim için önemli olan şehrimin insanının hizmet alması, sağlığına kavuşması." dedi.

Eskişehir-Ankara karayolunda yapımı devam eden Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulunan Karacan, gazetecilere yaptığı açıklamada, 331 bin metrekare alan içerisinde bin 81 yataklı hastanedeki çalışmaların, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kenti ziyaretinde verdiği müjdenin ardından son aşamaya geldiğini söyledi.

Hastane inşaatının yüzde 95'inin tamamlandığını ifade eden Karacan, şöyle konuştu:

"Şehir Hastaneleri Cumhurbaşkanımızın Türkiye genelinde bir projesiydi. Eskişehir de bundan çok iyi bir şekilde faydalandı. Kendisine teşekkür ediyoruz. İnşaatın yüzde 95'i tamamlanmış durumda. Hem Sağlık Bakanımızla hem de Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla inşaatın haziran ayı içerisinde bitirilmesi konusunda yetkililerimizden bilgi aldık. Bizim işimiz onların işlerini kolaylaştırmak, yardımcı olmak. Hastane hizmete girmesinin ardından Eskişehir ve civarındaki hastalara daha iyi hizmet verebilecek. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Hayatın içerisinde sağlık da var, yeri geldiği zaman sağlıkla ilgili sorunlar da var. Tabii ki kimse hastaneye gitmek istemez ama bu da hayatın bir gerçeği mühim olan o gerçek de bizim sağlık teşkilatından verimli, temiz, hızlı ve tam iyi şekilde hizmet alabilmemiz."

"Herkes üzerine düşen görevi yapacak"

Karacan, bir gazetecinin Büyükşehir Belediyesinin Şehir Hastanesi ile ilgili yürüttüğü çalışmalara ilişkin sorusu üzerine, şu yanıtı verdi:

"Bu şehir hepimizin. Bu şehrin hastanesi de hepimizin. Tabii ki şu anda AK Parti hükümeti var, hükümet elinden geldiği kadar yatırımları şehrine getirip bir şekilde yönlendirecek ve uygulayacak. Bu hastaneyi sadece belli bir kesim mi kullanacak? Şehirdeki 800 bin kişi bu hastaneden hizmet alacak. Bu hastaneye geldiğinde buradaki doktor, görevli, hemşire bu hastaneye geleni herhangi bir kimliğine, etnik kökenine, partisine mi bakıyor? Bunların hepsi yanlış. Devlet, hükümet üzerine düşeni yapıyorsa belediyeler de üzerine düşeni yapacak. Çünkü buradaki sonuç Eskişehir'in sağlık alması, hizmet alması. Herkesinde yapması gereken bu. Politikayı bir kenara bırakıp herkes üzerine düşen görevi yapacak. Hangi belediye olursa olsun, hangi yer olursa olsun."

"Sonuca bakmamız lazım"

"Bu şehirde de çok şeyler yapıldı belediyelerin yapması gerekenler de vardı. Mühim olan şehre ortak noktada hizmet gelmesidir." diyen Karacan, şunları kaydetti:

"O yapmış bu yapmış kim yapması gerekiyorsa yapılması gerekiyor. Belediyenin üzerinde birtakım sorumluluklar var öyle olduğu halde de hükümetin yapmış olduğu çevre yolu üzerine bir sürü köprüler var. Bunlara gerek yok. Sonuca bakmamız lazım. Siyasi çekişmelerle, ufak problemlerle kimse bir yere varamaz. Benim için önemli olan şehrimin insanının hizmet alması, sağlığına kavuşması. 'Eğer hastalar sağlığına kavuşmasın' diyorlarsa yolları yapmasın. Yeri geldiğinde biz yaparız. Bu insanları düşünüyorlarsa, yarın kimin buraya geleceğini biliyor musunuz? Ben de gelebilirim, onu yapmayanların da ihtiyacı olacak o zaman ne olacak? Böyle şeylerde polemiğe girmeye gerek yok herkes üzerine düşeni yapmalı."

Açıklamanın ardından Karacan, bir kamerayı omzuna alarak kendisini takip eden gazetecilerin hastane hakkındaki görüşlerini aldı.