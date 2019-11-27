Siyasete yeniden atılan Ali Babacan kimdir? Hangi görevlerde bulundu?
Haberler » Dünya » Siyasete yeniden atılan Ali Babacan kimdir? Hangi görevlerde bulundu? - Haber

Siyasete yeniden atılan Ali Babacan kimdir? Hangi görevlerde bulundu?

Yeni parti çalışmalarıyla son dönemlerde gündeme gelen eski bakan ve milletvekili Ali Babacan, AK Parti'den istifasının ardından ilk kez bir televizyon programına katılarak merak edilen soruları cevapladı. Ali Babacan kimdir, hangi görevlerde bulundu?

27.11.2019 15:26 | Son Güncelleme: 27.11.2019 15:26
Siyasete yeniden atılan Ali Babacan kimdir? Hangi görevlerde bulundu?

Yeni parti çalışmalarıyla son dönemde gündeme gelen eski bakan ve , 'den istifasının ardından ilk kez bir televizyon programına katılarak merak edilen soruları cevapladı.


AK Parti'nin kurucuları arasında yer alan ve şu andaki Ankara yönetimine eleştiriler yönelten Ali Babacan kimdir? Kariyeri boyunca nerelerde görev aldı? Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et