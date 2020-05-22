Siyasete sohbet arası
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Siyasete sohbet arası

Mamak Belediyesinin "Musiki Muallim Mektebi Sohbetleri" programının bu akşamki konuğu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olacak.

Siyasete sohbet arası
22.05.2020 09:51 | Son Güncelleme: 22.05.2020 09:54

Mamak Belediyesinin "Musiki Muallim Mektebi Sohbetleri" programının bu akşamki konuğu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olacak.

Mamak Belediyesinin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanan "Musiki Muallim Mektebi Sohbetleri" programı, evlere misafir olmaya devam ediyor. Serdar Tuncer'in moderatörlüğünde Ramazan ayı boyunca özel konu ve konuklarıyla dijital ortamda vatandaşlarla buluşan programın bu akşamki konuğu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olacak. Canlı yayında vatandaşlara seslenecek olan Bakan Soylu, gündemden uzak siyasete mola verip, hiç bilinmeyen farklı yönleriyle izleyenlerle buluşacak.

"Uzakları yakın eden imkanlarla bir aradayız"

Mamak Belediyesi olarak vatandaşların evde kaldıkları süre zarfında hoşça vakit geçirmeleri ve Ramazan ayının manevi iklimini yaşamaları amacıyla "Musiki Muallim Mektebi Sohbetleri" ile vatandaşların evlerine konuk olduklarını kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Ramazan ayının ruhuna uygun programlarımızla hemşehrilerimizin evlerine konuk olarak gönül sofraları kurduk. Mesafenin önemi yok. Uzakları yakın eden imkanlarla yine bir arada olmanın hazzını yaşıyoruz. Biz her zaman yanınızdayız. İnşallah hemşehrilerimizle buluşacağımız güzel günler yeniden gelecek. Ama şimdi evinizde kalın, sağlıkla kalın" dedi.

Musiki Muallim Mektebi'nin bu akşam İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu ağırlayacağını kaydeden Başkan Köse, vatandaşların programı kaçırmamaları gerektiğini belirterek, "Her Pazartesi ve Perşembe gerçekleştirdiğimiz Musiki Muallim Mektebi Sohbetlerimizi bu hafta Cuma günü gerçekleştiriyoruz. Sayın Bakanımızla bugün siyasetten uzak, sohbet ortamında sizlerle olacağız. Kendilerine Mamakımızı teşrifleriyle onurlandıracakları için teşekkür ediyorum" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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