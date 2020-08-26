Siyasete Bakış... Abdurrahman Bilgiç: Topyekûn bir siyasi revizyon müjde olur Demokrasi ve Atılım Partisi Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Başkanı Abdurrahman Bilgiç, Siyasete Bakış'ta Gazete Duvar Ankara Temsilcisi Nergis Demirkaya'nın konuğu oldu.

DUVAR - Demokrasi ve Atılım Partisi Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Başkanı Abdurrahman Bilgiç, Siyasete Bakış'ta Gazete Duvar Ankara Temsilcisi Nergis Demirkaya'nın konuğu oldu. Karadeniz'de bulunan doğalgaz üzerinde yeni eksen tartışmalarını abartılı bulan Bilgiç, Akdeniz'deki gelişmeleri 'tehlikeli yalnızlık' olarak nitelendirdi. Ekonomi yönetimini 'yok' diyerek eleştiren Bilgiç'e göre topyekün bir siyasi revizyon ancak müjde olabilir. Kaynak: DailyMotion.com